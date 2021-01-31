В ДНР заявили о получении российской вакцины от коронавируса

Первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Донецк. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба «министерства здравоохранения» непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», — цитирует представителя пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Как ранее заявляли в «Минздраве» ДНР, в первую очередь планируется вакцинировать жителей непризнанной республики, относящихся к группе повышенного риска. Вакцинация бесплатна. Ее планируют проводить на 32 пунктах. Они расположены в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.