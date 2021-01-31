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От Трампа ушли его адвокаты по делу об импичменте

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От Трампа ушли его адвокаты по делу об импичменте

Несколько адвокатов экс-президента США Дональда Трампа покинули его команду накануне слушаний в сенате дела о его импичменте, передает Reuters со ссылкой на источники. О об уходе юристов также сообщает CNN.

От Трампа ушли двое адвокатов, которые должны были стать его главными защитниками по делу об импичменте — Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата — Джонни Гассер и Грег Харрис — тоже покинули команду бывшего главы государства. Кроме того, от Трампа ушел еще один защитник Джош Ховард.

Как пишет CNN, причиной ухода юристов стали разногласия по поводу стратегии защиты Трампа. Экс-президент настаивал, чтобы адвокаты выстраивали свои аргументы на основании заявлений о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах. Собеседники издания рассказали, что адвокаты хотели строить защиту на самом факте незаконности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента. Однако политик не согласился с этой стратегией.

Бауэрс ранее работал в американском Минюсте во время президентства Джорджа Буша. Барбери — бывший федеральный прокурор, Гассер и Харрис также занимали эту должность и работали совместно с Барбери. Джош Ховард недавно вошел в команду Трампа, он участвовал в расследовании скандалов, связанных с бывшим президентом США Биллом Клинтоном — делом «Уайтуотер» и Моники Левински.

По словам представителя команды Трампа Джейсона Миллера, намерения законодателей от Демократической партии США объявить импичмент неконституционны. «Мы проделали большую работу, но пока не приняли окончательного решения о составе нашей юридической команды. Она будет сформирована в ближайшее время», — сказал он.

Второй импичмент Трампу палата представителей конгресса США объявила 13 января. Поводом для этого стали беспорядки в Вашингтоне, во время которых сторонники бывшего главы государства взяли штурмом здание Капитолия. Демократы посчитали, что экс-президент подстрекал людей к беспорядкам.

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По словам сенатора от Демократической партии Чака Шумера, слушания об импичменте начнутся в верхней палате конгресса после 8 февраля. Ранее республиканец Рэнд Пол пытался признать эту процедуру незаконной, но его не поддержали коллеги по сенату.

Телеканал NBC сообщал, что Трамп может не появиться лично на слушаниях дела в сенате и выступит заочно с письменными показаниями. По мнению 46-го президента США Джо Байдена, дело о новом импичменте Трампу не завершится успехом — в сенате не найдется достаточно голосов, чтобы утвердить его.

Дональд Трамп, импичмент, выборы в США
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