Российский «Спутник V» показал эффективность в 91% в третье фазе испытаний

Российские ученые опубликовали первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», которые подтвердили ее безопасность для широких слоев населения и указали на 91%-й уровень эффективности. Результаты опытов и выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet.

«Предварительный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины „Гам-ковид-вак“ показывает, что она обладает высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше», — заявила Инна Должикова, заведующая лабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Эти результаты, как отмечают ученые, были получены на основе данных, собранных в промежутке между началом сентября и концом ноября прошлого года. К тому времени в третьей фазе клинических испытаний «Спутника V» приняли участие почти 22 тысячи добровольцев, проживающих в Москве. Почти 16,5 тысячи из них получили одну или две полноценные дозы вакцины, а еще 5,5 тысячи — аналогичное число инъекций «пустышки».

Последующие наблюдения показали, что примерно 0,1% участников опытов, получивших вакцину, заразились симптоматической формой COVID-19, тогда как вирус заполучили 1,3% представителей контрольной группы. Как отмечают ученые, это указывает на очень высокий уровень эффективности защиты — 91,6%, что свидетельствует о том, что «Спутник V» в этом отношении не уступает вакцинам от Pfizer и Moderna.

Прием российской вакцины, как отмечают исследователи, привел к формированию как гуморального, так и клеточного иммунитета к коронавирусу у почти 100% добровольцев, что говорит о появлении у них долговременной и устойчивой защиты от SARS-CoV-2. Это было характерно как для молодых людей, так и пожилых участников испытаний, эффективность защиты которых составила 91,8%. При этом ученые зафиксировали лишь несколько случаев возникновения побочных эффектов средней степени тяжести, связанных с приемом вакцины, что указывает на ее безопасность для широких слоев населения.