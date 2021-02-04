Между пандемией и политикой: некоторые страны запрещают вакцины противников

Странам всего мира крайне необходимы вакцины, и многие из них ведут открытую борьбу за то, чтобы получить препараты, количество которых пока ограничено. Они обвиняют друг друга в том, что создают для себя излишние запасы. Однако на фоне этого ажиотажа некоторые государства не только отказываются от возможности получить вакцину, которую производят противники, но и официально запрещают их, пишет The Washington Post.

Недавно Украина запретила российские вакцины, несмотря на новые экспертные данные, свидетельствующие о высокой эффективности ведущей российской вакцины-кандидата «Спутник V». А власти Ирана, наоборот, запретили все вакцины американского и британского производства и одобрили к применению российскую вакцину «Спутник V».

На Тайване, где чиновники с прошлого года выступали против вакцин, произведенных в Китае, власти недавно повторно заявили, что импорт этих вакцин запрещен, и предупредили, что граждан Тайваня, живущих в Китае, при их возвращении домой могут отправить на карантин.

Это является извращением логики вакцинного национализма, в результате чего могущественные страны захватили как можно больше доз вакцин в надежде выбраться из пандемии. В 50-ти с лишним странах было выдано более 80 миллионов доз вакцин, причем некоторые из них идут вперед довольно быстро.

Но Украина, Иран и Тайвань пока официально не приступили к реализации своих программ вакцинации. И если Тайвань многие хвалят за успешную борьбу с пандемией, то Украина и Иран никак не могут справиться с пандемией, из-за чего в этих странах регистрируется значительное число смертельных случаев.

Для экспертов это является тревожной, хотя и не неожиданной динамикой.

«Это совокупность политических соображений, есть ли у них вообще возможность приобрести вакцину, а также опасения по поводу эффективности и безопасности вакцин», — говорит Яньчжун Хуан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год, говорит, что обеспокоенность Киева по поводу вакцин, которые поддерживает Москва, является не просто политическим вопросом, а вопросом национальной безопасности.

«За последние несколько десятилетий, и особенно за прошедшие семь лет необъявленной войны, Украина хорошо усвоила, что такое гибридная война», — говорит Ковтонюк.

Украина

Несмотря на растущее недовольство в политических кругах по поводу отсутствия вакцины в стране, украинские законодатели на прошлой неделе одобрили законопроект, официально запрещающий вакцины российского производства.

Украина с населением более 40 миллионов человек является одной из крупнейших европейских стран, которая не начала официальной массовой вакцинации. На фоне пандемии, во время которой было инфицировано 1,25 миллиона человек и умерло более 23 тысяч человек, рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня.

Обеспокоенность отчасти связана с вопросами безопасности и эффективности вакцины: данные о третьем этапе испытания вакцины «Спутник V» были опубликованы спустя много времени после выпуска вакцины в России.

Но хотя новые данные, опубликованные во вторник, могут ослабить обеспокоенность ученых, напряженность в стране в целом сохраняется. С 2014 года отношения Украины с Россией, которая поддерживает мятежников-сепаратистов на востоке страны и аннексировала Крымский полуостров, напряженные.

Российские власти уже начали применять вакцину «Спутник V» в Крыму, который большинство зарубежных стран считают частью Украины. На этой неделе сепаратистские районы на востоке Украины, поддерживаемые Россией, также начали использовать эту вакцину.

«Уместно сказать, как громко заявляют русские, что доступ к вакцинам не должен ограничиваться рамками геополитики, и каждый должен получать высококачественные вакцины везде, где может», — говорит профессор Университета Содружества Виргинии Джудит Твигг, которая изучает состояние дел здравоохранения в Украине и России.

«Но при этом наивно сбрасывать со счетов геополитические последствия», — добавила Твигг.

Хотя Украина вряд ли изменит свое решение по вакцинам, поддерживаемым Россией, альтернативных вариантов на данном этапе у нее немного.

В рамках глобальной программы «Ковакс» (Covax) Киев получит восемь миллионов доз вакцины, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Ожидается, что на первом этапе, который должен начаться в конце этого месяца, в страну будет поставлено только 200 тысяч доз.

Кроме того, Украина обратилась к Пекину с просьбой увеличить объемы поставок вакцин, подписав в декабре соглашение о поставке 1,8 миллиона доз китайской вакцины Sinovac.

Как сказал Ковтонюк, если Украина не сможет получить больше американских или европейских вакцин, она сможет обратиться к другим китайским производителям. По его словам, поставки вакцин политизирует не Украина, а Россия. «Это вопрос политики и влияния, и прежде всего для России, а не для Украины», — сказал он.

Иран

Иран значительно пострадал от коронавируса, по данным властей, число заболевших составляет более 1,42 миллиона, а количество смертельных случаев достигло почти 60 тысяч. Но в январе верховный лидер страны объявил, что страна запретила импорт вакцин производства США или Великобритании.

Аятолла Али Хаменеи сделал это заявление в телеобращении восьмого января, назвав вакцины «запрещенными». Среди продуктов, которые будут запрещены, верховный лидер назвал вакцину компаний Пфайзер и БиоНТек, несмотря на то, что ее одобрили другие страны, и на ее подтвержденную высокую эффективность.

«Они совершенно ненадежны, — заявил он. — Если они смогли создать вакцину,... почему они хотят отдать ее нам? Почему они сами ее не используют?».

Иран разрешил к применению вакцину «Спутник V» в конце января и надеялся изготовить несколько доз совместно. Государственные СМИ сообщили, что первые дозы вакцины «Спутник V» должны поступить на этой неделе. Ожидается также, что Иран со временем получит один миллион доз вакцины из Китая.

По словам Амира Афхами из Университета Джорджа Вашингтона, эксперта по системе здравоохранения Ирана, хотя с последней пандемией Иран справляется относительно успешно, иранский верховный лидер «давно воспринимает биомедицинские проблемы с позиций конспирологии».

Афхами сказал, что есть некоторые причины практического характера, по которым Иран может предпочесть не американскую вакцину, а российскую.

Вакцина «Спутник V», стоимость которой составляет приблизительно 9,95 доллара за дозу, является, наверное, одной из самых дешевых. Однако, по его словам, такое объяснение, видимо является попыткой «продемонстрировать компетентность режима с учетом многих ошибок, которые он совершил во время пандемии».

Решение Хаменеи о запрете поставок некоторых зарубежных вакцин было принято на фоне заявлений Ирана о том, что финансовые санкции США блокируют доступ к программе «Ковакс», в рамках которой осуществляются закупки ряда вакцин производства США и Великобритании.

После заявления Хаменеи Медицинский совет Ирана, главная ассоциация врачей страны, отменил это решение. «Все решения должны основываться на научных данных», — говорится в открытом письме, опубликованном организацией.

Тайвань

Власти Тайваня в прошлом месяце еще раз заявили о запрете поставок в страну вакцин китайского производства, а представитель Совета по связям с материковым Китаем заявил агентству Reuters, что вакцинация является медицинским вопросом и что она «не должна использоваться в качестве политической пропаганды».

Это заявление было сделано после сообщений о том, что Китай, претендующий на суверенитет над самоуправляющимся Тайванем, предлагает бесплатную вакцину собственного производства примерно 400 тысячам тайваньских граждан, проживающих в Китае.

Правительство Тайваня поставило под сомнение эффективность вакцин, произведенных китайскими компаниями, такими как Синофарм и Синовак, опубликовав правила, согласно которым все, кто будет привит этими вакцинами, по прибытии на Тайвань должны будут пройти карантин.

По словам Яньчжуна Хуана, с китайскими вакцинами связаны реальные проблемы со здоровьем. Китайские разработчики вакцин, как и разработчики вакцины «Спутник V», начали распространять свои вакцины, не опубликовав полные данные третьего этапа испытаний. Согласно предварительной информации, поступающей из некоторых стран, эти вакцины гораздо менее эффективны, чем некоторые конкурирующие вакцины.

«Есть политические опасения, но есть и серьезные опасения по поводу безопасности и эффективности вакцин китайского производства», — говорит Яньчжун Хуан.

Хотя вакцинация должна начаться не раньше марта, Тайвань уже закупил около 15 миллионов доз для своего населения, численность которого составляет 25 миллионов человек. 10 миллионов доз поступают непосредственно от компании AstraZeneca и пять миллионов доз — в рамках программы «Ковакс».

По словам представителя Экономического и культурного представительства Тайбэя в США, ведутся переговоры о поставке еще пяти миллионов доз.

Однако у Тайваня есть преимущество, которого нет в Украине и в Иране — вспышка коронавирусной инфекции там относительно незначительна и локализована. На острове подтверждено лишь 912 случаев заболевания, зарегистрировано восемь смертей, к тому же осуществляется строгий пограничный контроль, что позволило людям вернуться к относительно нормальной жизни, хотя массовые скопления людей по-прежнему нежелательны.