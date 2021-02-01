Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране

Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на армейское телевидение.
Как пишет Reuters, военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Вице-президент Мьинт Шве назначен исполняющим обязанности президента, передает портал Irrawaddy.
По их словам, глава государства Вин Мьин и госсоветник (должность соответствует главе правительства), лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах.
О задержании президента и госсоветника сообщил представитель НЛД Мио Ньюнт. По его словам, утром 1 февраля были «схвачены» и другие высокопоставленные представители партии. Тогда же Ньюнт предположил, что речь может идти о военном перевороте.
Среди задержанных оказались члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства, передает Assosiated Press. По данным агентства, Аун Сан Су Чжи помещен под домашний арест.
На выборах в ноябре НЛД одержала победу, получив 396 из 476 мест. Это позволило партии сформировать правительство еще на пять лет. Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места. Военные пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.
После этого армия пригрозила «принять меры». На этом фоне возникли опасения в вероятности государственного переворота, однако Вооруженные силы страны пообещали соблюдать действующую Конституцию.
Как передает Irrawaddy, сейчас в столице Мьянмы Нейпьидо отключена мобильная связь, государственное телевидение не работает, доступен только телеканал, принадлежащий военным.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты следят за событиями в Мьянме. «США выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов или воспрепятствовать демократической передаче власти в Мьянме и примут меры против виновных, если эти шаги не будут отменены», — подчеркнула она. Отпустить задержанных призвала и глава МИД Австралии Марис Пейн: «Австралия давно поддерживает Мьянму и демократические преобразования в стране».
Военные находились у власти в Мьянме с 1962 по 2011 год.
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