Число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 564

Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 564. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.
«По состоянию на 4 апреля 564 человека убиты в результате переворота», — говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, 2 667 человек находятся под стражей, 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 425 демонстрантов.
В пятницу газета The Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children сообщила, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций.
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