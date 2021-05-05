Подпольное правительство Мьянмы заявило о создании своей армии

Подпольное теневое Правительство национального единства (ПНЕ) Мьянмы, созданное бывшими депутатами парламента страны для руководства борьбой против военных властей, свергнувших гражданское правительство в начале февраля 2021 года, объявило о формировании собственных вооруженных сил в противовес вооруженным силам Мьянмы, заявление опубликовано в среду в Twitter ПНЕ.

В заявлении говорится, что Правительство национального единства создает Народные силы обороны для обеспечения защиты своих сторонников от действий военных властей.

Предполагается, что Народные силы обороны станут ядром, вокруг которого будут построены новые Федеральные Союзные вооруженные силы Мьянмы, способные, в отличие от нынешних вооруженных сил, захвативших власть в стране, прекратить происходящий в Мьянме гражданский конфликт, также говорится в сообщении.

ПНЕ, созданное депутатами распущенного военными парламента Мьянмы от бывшей правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), неоднократно заявляло о постановке задачи создания в Мьянме федеративного государства вместо существующего унитарного, что позволит, с точки зрения НЛД, разрешить раз и навсегда все этнокультурные конфликты между народностями, населяющими Мьянму, которые питают сепаратистские движения национальных меньшинств и гражданский конфликт, начавшийся в стране в 1949 году, спустя год после получения независимости от Великобритании.

Гражданская война, шедшая с 1949 по середину 1990-х годов, после заключения мирных соглашений со многими этническими армиями, перешла в серию конфликтов центральных властей страны с отдельными этническими вооруженными формированиями, которые продолжаются до настоящего времени. Попытки гражданского правительства Мьянмы в 2015 — 2020 годах примирить между собой все стороны конфликта в рамках общего соглашения не привели к полному успеху, а после перехода власти к военным в феврале 2021 года военные действия возобновились сразу в нескольких регионах страны, контролируемых этническими повстанцами.

Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.