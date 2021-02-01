ExxonMobil и Chevron обсуждали возможное слияние

Главы двух крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron в первой половине 2020 года провели предварительные переговоры о возможности объединения, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных собеседников.
Reuters отмечает, что рыночная капитализации Exxon и Chevron составляет $190 млрд и $164 млрд соответственно, а обсуждаемое объединение могло стать крупнейшим в истории слиянием компаний.
Как сказал один из собеседников агентства, переговоры между генеральным директором Exxon Дарреном Вудсом и генеральным директором Chevron Майком Виртом были достаточно серьезными и касались подготовки юридических документов, в том числе по процедуре обсуждения возможного слияния. Сейчас переговоры прекращены и не получат дальнейшего продолжения, утверждают источники. Exxon и Chevron отказались от комментариев.
Сам факт переговоров о возможном слиянии двух нефтяных компаний свидетельствуют о давлении, с которым столкнулись компании энергетического сектора, когда началась пандемия COVID-19 и упали цены на нефть, пишет Reuters. По словам одного из источников, в своих переговорах Exxon и Chevron предполагали достичь синергии за счет значительного сокращения затрат, чтобы выдержать спад на энергетических рынках.
Chevron на прошлой неделе сообщила об убытках в размере $11 млн за четвертый квартал, указывает Reuters. Exxon сообщит о результатах за четвертый квартал 2 февраля. При этом в конце прошлого года Exxon оставила свои дивиденды без изменений, хотя прежде, с 1982 года, ежегодно увеличивала выплаты акционерам, отмечает агентство.
Весной 2020 года на фоне распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обвалились. В частности, 20 апреля стоимость майских фьючерсов нефти WTI стала отрицательной, опустившись до отметки минус $37,63 за баррель. Это означало, что продавцам приходилось платить покупателям, чтобы они забрали у них товар. Вслед за WTI обвалились цены и на июньские фьючерсы Brent и российской Urals. 22 апреля цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года.
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