Войти
Шмыгаль считает ненужным введение тотального локдауна по всей стране
официально
Шмыгаль считает ненужным введение тотального локдауна по всей стране
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
позиция
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

В КС поступило представление об обжаловании указов президента по судьям КС

292
В КС поступило представление об обжаловании указов президента по судьям КС

Народные депутаты внесли в Конституционный суд (КС) представление об обжаловании указов президента Украины об отстранении от должности Александра Тупицкого и об освобождении его и Александра Касминин от занимаемых ими должностей судей КС, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).

«В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», — написала Совгиря в соцсети Facebook в четверг.

В комментариях депутат уточнила, что представление подано депутатами фракций «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Позже отдел коммуникаций КС и правового мониторинга подтвердил эту информацию.

«В КС 8 апреля 2021 года поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины о конституционности указов президента Украины „Об отстранении от должности судьи КС“ от 29 декабря 2020 года № 607/2020, „Об отстранении от должности судьи КС“ от 26 февраля 2021 года № 79/2021, „О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины“ от 27 марта 2021 года № 124/2021. Авторы ходатайства просят признать оспариваемые акты президента Украины не соответствующими ряду норм Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Читайте также: Глава МИД Польши срочно едет в Украину

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года № 256 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Также был отменен указ президента Украины от 17 сентября 2013 года № 513 «О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда».

КС, Владимир Зеленский, Александр Тупицкий
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 апреля 2021
Среда, 7 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016