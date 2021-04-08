В КС поступило представление об обжаловании указов президента по судьям КС

Народные депутаты внесли в Конституционный суд (КС) представление об обжаловании указов президента Украины об отстранении от должности Александра Тупицкого и об освобождении его и Александра Касминин от занимаемых ими должностей судей КС, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).
«В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», — написала Совгиря в соцсети Facebook в четверг.
В комментариях депутат уточнила, что представление подано депутатами фракций «Батькивщина» и «Европейская солидарность».
Позже отдел коммуникаций КС и правового мониторинга подтвердил эту информацию.
«В КС 8 апреля 2021 года поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины о конституционности указов президента Украины „Об отстранении от должности судьи КС“ от 29 декабря 2020 года № 607/2020, „Об отстранении от должности судьи КС“ от 26 февраля 2021 года № 79/2021, „О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины“ от 27 марта 2021 года № 124/2021. Авторы ходатайства просят признать оспариваемые акты президента Украины не соответствующими ряду норм Конституции Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года № 256 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Также был отменен указ президента Украины от 17 сентября 2013 года № 513 «О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда».
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