За две недели украинцы 400 раз пожаловались на русский язык

407 жалоб и обращений граждан поступило в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка (языкового омбудсмена) с 16 января по 1 февраля текущего года, большинство из них касалось отсутствия украиноязычных версий различных украинских Интернет-ресурсов.

«По состоянию на 11:00 1 февраля в адрес Секретариата уполномоченного по защите государственного языка с 16 января поступило 407 жалоб и обращений граждан», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области (всего с 16 января — 210). Из Львовской области — 28, Одесской — 22, Харьковской — 15, Винницкой — 7, Днепропетровской — 6, Запорожской — 5, Полтавской — 5, Луганской — 4. Также в Секретариат поступили обращения из Донецкой, Сумской, Николаевской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской областей (по 1-2 обращения).

В ведомстве заявляют, что большинство жалоб и обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (244), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 85 граждан.

Также по размещению наружной рекламы на негосударственном языке поступила 41 жалоба, о нарушении языкового законодательства в области образования поступило 8 жалоб, о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления — 7.

На телефонную линию Секретариата по предоставлению дополнительной информации и консультаций обратилось около 100 человек.

Как сообщалось, 16 января в силу вступила ст.30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая закрепила окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Согласно документу, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей на украинском языке. Это касается супермаркетов, Интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п.

Документ предусматривает, что производителей и продавцов в Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любой другой язык. При этом только по просьбе клиента поставщик услуг или продавец могут осуществить обслуживание на другом языке.