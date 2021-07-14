Президент подаст апелляцию на решение ВС по судье Тупицкому

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа от 27 марта «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины», которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем ни в коем случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы», — сообщил Подоляк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как уверен Подоляк, такое решение Верховного суда является «проявлением классической судейской коррупции».

«Потому что данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Без этих законов — коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами у коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние. Именно поэтому Верховный суд пытается защитить коррупционную систему. И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий — и именно в Конституционном суде», — добавил он.

По словам советника руководителя Офиса президента, Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он «организовал уничтожение судебной реформы».

«Однако, это точно, что сегодняшнее решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу. Безусловно, Тупицкий, как лицо, обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия, должен получить справедливый приговор», — подытожил Подоляк.

Как сообщалось, в среду Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины Зеленским указа Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины. Этим же указом Зеленский отменил указ о назначении судьей КС Александра Касминина.

Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года № 256 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» подписан 27 марта.