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В Раде объяснили, почему Украине приходится импортировать электроэнергию

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В Раде объяснили, почему Украине приходится импортировать электроэнергию

Украина нуждается в импорте электроэнергии, поскольку отечественная генерация в условиях значительного снижения температуры в феврале не может обеспечить потребителей ресурсом на необходимом уровне в связи с недостаточным запасами угля на склада теплоэлектростанций, составляющими 44% минимальных гарантированных запасов и 21% показателя прошлого года, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

«В таких условиях мы не можем быть зависимыми от того, что какие-то компании не завезли уголь на свои склады, а сегодня 80% угольных электростанций принадлежат частным компаниям. Поэтому в Украине начался импорт электроэнергии, который составляет 3-4% нашего потребления», — сказал Герус в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале и на Facebook-странице во вторник.

При этом он отметил, что импорт осуществляется несколькими трейдерами в часы пикового потребления, в частности, в вечерние часы, и способствует балансированию энергосистемы

«С помощью импорта сбалансируется ситуация, и нет серьезных рисков веерных отключений», — разъяснил Герус, добавив, что импорт в таких объемах не угрожает энергобезопасности страны.

В то же время он выразил надежду, что с мартовским потеплением потребности в импорте в ОЭС не будет.

В посте в Facebook, предшествующему видеообращению, он высказал мнение, что в целом есть основания ограничивать импорт электроэнергии из Российской Федерации, но нет оснований ограничивать ее поставки из Беларуси.

«Из Беларуси мы даже теоретически не можем импортировать более 3-6% нашего потребления, поскольку линии электропередач ограничены величиной 900 МВт. Да и сам диспетчер „Укренерго“ ограничивает такой импорт, когда в энергосистеме возникает профицит», — отметил он.

При этом глава энергокомитета также выразил убеждение, что полный запрет импорта приводит к монополизации рынка и повышению цен на нем.

«Если полностью запретить импорт, это не только ослабляет диверсификацию, усиливает зависимость от отдельных ФПГ, но и способствует дополнительной монополизации рынка. А монополизация — это рост цен на электроэнергию, а, значит, и тарифов для конечных потребителей», — подчеркнул он, добавив, что не поддержал законопроект № 4493 о продлении полномочий украинского энергорегулятора по ограничению импорта э/э из стран-не членов Энергосообщества на 2021 год.

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Согласно данным сайта ENTSO-E, на протяжении 2 февраля из Беларуси ожидается 9695 МВт-ч электроэнергии, что на 80 МВт-ч больше, чем ожидалось 1 февраля (9615 МВт-ч). Объемы поставок — от 315 МВт-ч до 500 МВт-ч, самые крупные по 500 МВт-ч ожидаются с 13:00 до 16:00, а также с 19:00 до 23:00 (в период 21:00-22:00 — 480 МВт-ч) по КВ.

Поставки электроэнергии из РФ запланированы на том же уровне и по графику, что и 1 февраля: в течение трех часов, с 12:00 до 15:00 КВ, планируются поставки 200 МВт-ч ежечасно, с 20:00 до 21:00 — по 200 МВт-ч, с 21:00 до 23:00 — по 100 МВт-ч.

Россия, Беларусь, Андрей Герус, элеткроэнергия, импорт электроэнергии
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