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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы более 22% украинцев, уверенных в своем выборе, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Так, наибольшую поддержку получил бы Зеленский, однако его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года).

Пятого президента, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко поддержали бы 13,7%, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.

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Лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука −7,9%, лидера партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана — 5,5%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 4,8%, шоумена Сергея Притулу — 4,5%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 4%. Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

опрос, Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Гость
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zzz xxx
zzz xxx 13 минут назад

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