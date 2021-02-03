Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы более 22% украинцев, уверенных в своем выборе, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.
По данным исследования, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.
Так, наибольшую поддержку получил бы Зеленский, однако его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года).
Пятого президента, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко поддержали бы 13,7%, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.
Лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука −7,9%, лидера партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана — 5,5%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 4,8%, шоумена Сергея Притулу — 4,5%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 4%. Другие кандидаты имеют низкую поддержку.
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