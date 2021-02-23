Рада проголосовала за дополнительные полномочия Витренко

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о восстановлении полномочий исполняющих обязанности министров (на сегодня – и.о. министра энергетики Юрий Витренко).

Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании во вторник.

Как сообщалось, президент заявил, что поддерживает восстановление конкурсов на должности государственной службы, но просит Раду изъять из закона 2021 нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Зеленский обратил внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы о назначении по представлению премьера членов правительства, говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что непринятие Верховной Радой в течение длительного времени решение о назначении министра неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в определенной сфере.

Поэтому Зеленский предложил парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на поддержку со стороны народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон 16 февраля, на следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту, который 18 февраля ветировал документ.