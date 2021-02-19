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Из-за Зеленского Рада соберется на внеочередное заседание

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Из-за Зеленского Рада соберется на внеочередное заседание

Парламент Украины соберется на внеочередное заседание на следующей неделе. Будут рассматривать предложения президента к закону о госслужбе, который он ветировал.

Об этом сообщили в комментарии РБК-Украина народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура и заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Качура отметил, что, скорее от всего, во вторник рассмотрят предложения Владимира Зеленского к этому закону. Также это подтвердила Кравчук.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы», — сообщила Кравчук.

Заседание будет в 12:00, уточнил Качура.

Отметим, сегодня во время выступления в Раде премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой из-за ветирования закона.

«И.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы», — заявил он.

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Вчера президент Зеленский ветировал закон № 4531 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросах государственной службы».

Однако причиной вето стали не нормы, касающиеся конкурсов на госслужбу, а поправка № 13, которую подавала партия власти в ходе обсуждения законопроекта, который значительно расширял полномочия и.о. министра. Парламент поддержал эту поправку в усеченном виде, что не удовлетворило президента.

Верховная Рада, Юрий Витренко, Владимир Зеленский
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