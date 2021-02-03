Регулятор предупредил об угрозе аварии в энергосистеме из-за нехватки угля

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС — это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.
Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ.
«Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителям», — отмечают в тарифном регуляторе.
По данным НЭК «Укрэнерго», на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раз — до 436,8 тыс т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской ТЭС.
«Вместе с тем, по данным Министерства энергетики, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс т (291 тыс т — газового угля и 140,9 тыс т — антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года (2,4 млн т)», — говорится в сообщении.
Нацкомиссия напомнила, что 25 января приняла решение о проведении внеплановых невыездных проверок ООО «ДТЭК Востокэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Центрэнерго» и ПАО «Донбассэнерго».
Проверки осуществляют по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов.
«В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства», — добавили в ведомстве.
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