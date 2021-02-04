В Украину идет серьезное похолодание

Уже в ближайшие сутки в Украину начнет перемещаться холодный воздух с северо-запада Европы, поэтому в большинстве областей температура снизится. Также усилится ветер, а осадки прекратятся.
В Сумской области температура воздуха опустится до −10, сообщает сайт Укргидрометцентра.
Сегодня в Украине еще сохранится плюсовая температура, и в некоторых регионах идет возможен дождь. Осадки прогнозируются в Киеве.
В северной части страны с пятницы ночью 6-11°, днем 3-8° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на Закарпатье, в южных и юго-восточных областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.
В Киеве в пятницу ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Понижение температуры ночью до 7-9° мороза, днем 3-5° мороза.
В субботу, 6 февраля, на Прикарпатье, Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях небольшой снег, днем с дождем. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Дальнейшее понижение температуры. С субботы, 6 февраля, ночью 8-15° мороза, днем 3-10° мороза; в западных областях ночью 4-9°, днем 1-6° мороза (на Закарпатье ночью около 0°, днем 0-5° тепла), в южной части ночью 0-5° мороза, днем около 0°.
В Киеве в субботу без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.
На 7 февраля синоптики прогнозируют сильные морозы. В некоторых регионах похолодает до −21.
В Киеве похолодает 5 февраля. Температура воздуха опустится до −9.
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