В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат и другим оружием

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители выявили мощный большой боеприпасов, сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
«В ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе Мариуполя обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5», — говорится в обнародованном в четверг сообщении.
Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.
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