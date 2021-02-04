Войти
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
официально
Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину
Зеленский прокомментировал закрытие оппозиционных каналов
резонанс
Зеленский прокомментировал закрытие оппозиционных каналов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Летальность Covid-19 в Украине – два процента

363
Летальность Covid-19 в Украине – два процента

Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине составляет 80,3% от всех подтвержденных случаев инфицирования, а летальность — 2%, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тыс. случаев, то есть 80,3% от всех выявленных случаев. Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тыс. 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни», — сказал Ляшко на международной онлайн-конференции, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на данный момент летальность от Covid-19 составляет чуть меньше 2%.

«В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области — 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровненской и Черкасской областях», — уточнил Ляшко.

Читайте также: В Украину идет серьезное похолодание

Он указал, что из всех летальных случаев, 84% — это лица старше 60 лет.

«Потому и кампания имунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года в первую очередь направлена на медицинских работников, и после этого переходит на людей старше 60 лет», — добавил он.

коронавирус, Виктор Ляшко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 февраля 2021
Среда, 3 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016