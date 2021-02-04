Летальность Covid-19 в Украине – два процента

Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине составляет 80,3% от всех подтвержденных случаев инфицирования, а летальность — 2%, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тыс. случаев, то есть 80,3% от всех выявленных случаев. Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тыс. 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни», — сказал Ляшко на международной онлайн-конференции, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на данный момент летальность от Covid-19 составляет чуть меньше 2%.

«В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области — 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровненской и Черкасской областях», — уточнил Ляшко.

Он указал, что из всех летальных случаев, 84% — это лица старше 60 лет.

«Потому и кампания имунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года в первую очередь направлена на медицинских работников, и после этого переходит на людей старше 60 лет», — добавил он.