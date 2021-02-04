После введения адаптивного карантина Киев постоянно будет в «оранжевой зоне»

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в «оранжевой зоне». Об этом в эфире «Украина 24» рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

«Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в „оранжевой зоне“, потому что это мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов», — отметил Рубан.

Ранее Рубан заявил, что усиленные противоэпидемические меры в связи с COVID-19 будут действовать до весны 2022 года.

В ближайшее время Кабмин рассмотрит введение адаптивного карантина с разделением страны на четыре зоны, в каждой из которых есть свои ограничения. Чем лучше эпидемическая ситуация в регионе, тем мягче запреты.