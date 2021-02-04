Минэкономики оценивает спад ВВП в 2020 в 4,2% и рост в 2021 в 4,8%

Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году в 4,2%, что связано с пандемией COVID-19, сообщил министр экономики Игорь Петрашко на обсуждении экономической стратегии до 2030 года.
«В 2021 году мы ожидаем восстановительного роста отечественной экономики на 4,8%. На первый взгляд, эта цифра может казаться оптимистичной, но за ней стоит взвешенная оценка возможностей и стремлений экономических игроков — от микропредпринимательства до крупного промышленного бизнеса», — заявил министр, которого цитирует Интерфакс-Украина.
По его словам, большинство аналитических центров также склоняется к оценке 4,8% роста ВВП.
Петрашко добавил, что после спада в промышленности в 2020 году на 5,2% в этом году ожидается ее компенсирующий рост более чем на 5% при условии преодоления пандемии, стимулирования промышленности и экспорта.
Как сообщалось, правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%, такой прогноз премьер Денис Шмыгаль озвучил в четверг на встрече с Европейской бизнес ассоциацией.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016