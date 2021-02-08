Цена нефти Brent превысила $60 впервые с января прошлого года

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые более чем за год превысила $60 за баррель, поднявшись до отметки в $60,05. В предыдущий раз баррель Brent стоил дороже $60 7 января 2020 года.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте растет на 1,19% — до $57,53.

Причина роста цены — оптимизм, царящий на рынках, считают эксперты. Вакцинация в мире продолжается и может ускориться на фоне регистрации новых препаратов. Котировки нефти поддержит и план экономического стимулирования Джо Байдена. Это «программа спасения» экономики США на $1,9 трлн, которая была одобрена на прошлой неделе.