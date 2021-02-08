Из-за непогоды введены ограничения в ряде морпортов Украины

Администрация морских портов Украины (АМПУ) из-за ухудшения погодных условий ввела ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерном в ряде морских портов.

Как сообщается на сайте АМПУ в понедельник, из-за ветра в порту «Черноморск» ограничено лоцманскую проводку и грузовые операции. В портах «Пивденный» и «Одесса» — только лоцманскую проводку.

В портах «Николаев», «Ольвия» и «Рени» из-за дождя с туманом ограничены грузовые операции с зерном.

Устье «Быстрое», Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками, порывистым ветром и комплексом неблагоприятных погодных явлений, чему будет способствовать значительный контраст температуры.