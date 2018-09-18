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Морские порты Украины сократили перевалку грузов

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Морские порты Украины сократили перевалку грузов

Морские порты Украины в январе-августе 2018 года перевалили 84,8 млн тонн грузов, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно сообщению на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ), за этот период морпорты приняли и отправили 7,735 тыс. судов, что на 22 ед. выше аналогичных показателей 2017 года.

По итогам восьми месяцев 2018 года администрация фиксирует снижение объемов экспорта через украинские порты по двум основным группам товаров: по зерну — на 11,4%, железорудному сырью — на 17%.

«Падение экспорта руды, с одной стороны, сказалось на показателях перевалки экспортных грузов в украинских портах. Но, с другой — объясняется увеличением потребностей внутреннего потребления этого сырья за счет увеличения объемов производства продукции с повышенной добавленной стоимостью металлургическими предприятиями Украины», — отмечается в сообщении на сайте АМПУ.

В целом в январе-августе текущего года перевалка экспортных грузов в морпортах Украины составила 61,6 млн тонн, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом наблюдается увеличение экспортных поставок черных металлов — 10,3 млн тонн (рост на 14,6%); в том числе 6,1 млн тонн металлопроката (рост на 2,3%) и 2 млн тонн чугуна (рост на 46,9%).

Перевалка импортных грузов выросла на 22,2% — до 14,7 млн тонн. Позитивную динамику по импорту показывают руды цветных металлов (рост на 24,9%), перевалка которых составила 5 млн тонн; уголь — 3,5 млн тонн (рост на 5,7%).

В январе-августе в морских портах страны возросла переработка грузов в контейнерах — до 528 тыс. TEU, что на 16% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот транзитных грузов составил 7,1 млн тонн — на 6,2% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, с января по август 2018 года перевезено более 416 тыс. пассажиров (на внутренних перевозках — 382,1 тыс. чел.; за рубеж — 33,9 тыс. чел.). Преимущественно это — морские прогулки и внутренние перевозки.

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За семь месяцев 2018 года по р.Днепр осуществлено 10,588 тыс. судопроходов, что на 853 ед., или на 8,1%, больше, чем годом ранее. Общий объем перевозки грузов по Днепру составил 5,32 млн тонн, из них: 786,6 тыс. тонн металлопродукции (рост на 2,3%), 1,3 млн тонн зерновых (сокращение на 3,5%), 43,3 тыс. тонн нефтепродуктов (рост на 34,4%), 3,2 млн тонн строительных материалов (рост на 24,1%) и других грузов.

АМПУ, порт, перевалка грузов
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