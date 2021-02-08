Центр Киева остался без отопления и горячей воды

Около 2:00 понедельника, 8 февраля, на ул.Лаврская,13 в Киеве было обнаружено эксплуатационное повреждение трубопровода, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения остались 86 жилых домов, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП «Киевтеплоэнерго».

«Аварийная бригада „Киевтеплоэнерго“ оперативно локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня... Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращено в 86 жилых домов», — говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.

В КП отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987г.).