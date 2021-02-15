«Евросолидарность» выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду подозреваемую в убийстве Шеремета

Съезд партии «Европейская солидарность» выдвинул волонтера и детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты по округу № 50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду, сообщила народный депутат Ирина Фриз.

«Только что съезд выдвинул Кузьменко кандидатом в депутаты», — сказала Фриз агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.