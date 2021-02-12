Беларусь одобрила применение «Спутника V» для пожилых

Минздрав Беларуси одобрил российскую вакцину «Спутник V» для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«Вакцина Гам-КОВИД-Вак „Спутник V“ одобрена минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Беларусь первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране.