Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Актрису Алису Фрейндлих выписали из клинической больницы в Санкт-Петербурге, в которой она проходила лечение от коронавируса. Об этом СМИ сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.
По словам руководителя театра, актриса чувствует себя хорошо.
4 февраля актриса Алиса Фрейндлих сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. До этого она лечилась дома в течение недели. Через три дня после госпитализации актрису перевели в реанимацию.
Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Фрейндлих известна зрителям по ролям в советских фильмах, в частности «Служебный роман», «Жестокий романс», «Сталкер» и «Д’Артаньян и три мушкетера».
8 декабря ей исполнилось 86 лет.
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