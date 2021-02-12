Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Актрису Алису Фрейндлих выписали из клинической больницы в Санкт-Петербурге, в которой она проходила лечение от коронавируса. Об этом СМИ сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

По словам руководителя театра, актриса чувствует себя хорошо.

4 февраля актриса Алиса Фрейндлих сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. До этого она лечилась дома в течение недели. Через три дня после госпитализации актрису перевели в реанимацию.

Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Фрейндлих известна зрителям по ролям в советских фильмах, в частности «Служебный роман», «Жестокий романс», «Сталкер» и «Д’Артаньян и три мушкетера».

8 декабря ей исполнилось 86 лет.