Шмыгаль рассчитывает перекупить у Польши 1,2 миллиона вакцин AstraZeneca

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Польша в ближайшее время продаст Украине 1 млн 200 тыс. вакцин AstraZeneca по себестоимости.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос относительно заявления Еврокомиссии о помощи Польше продать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, Шмыгаль подтвердил, что у Украины действительно есть возможность закупить определенную часть этих вакцин через Польшу.

По словам главы правительства, «закупленные Евросоюзом вакцины распределяются по странам ЕС, при этом Польша получит пока что, по предварительным договоренностям, на 1,2 млн вакцин больше своего заказа, и эти вакцины продаст Украине по себестоимости, без наценки. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на эту закупку имеются, в частности из ресурсов Европейского инвестиционного банка».

Также Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения завершило формирование списков на первый и второй этапы вакцинации, которая будет проходить согласно соответствующим волнам очередности, прописанным в Национальном плане.

«И как только вакцины поступят в Украину, мы сразу начинаем вакцинацию», — заверил он.

В случае нехватки мощностей AstraZeneca, то, по словам главы Кабинета Министров, «Еврокомиссия нам подтвердила, что в рамках инициативы COVAX уже в ближайшее время мы гарантированно получим 117 тысяч доз и далее в течение года еще от 8 до 16 млн доз разных вакцин».