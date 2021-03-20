Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины от COVID-19

Украина подписала с шестью мировыми производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки, три вакцины зарегистрированы в стране, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild.
«Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такого международного платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе», — отметил премьер в интервью, сообщает пресс-служба правительства Украины.
В то же время, отвечая на вопрос касательно использования в Украине российской вакцины, Шмыгаль сказал, что это невозможно по ряду причин.
«Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине „Спутник V“ по нескольким причинам. Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина — это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт», — подчеркнул он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016