Иностранцы нарастили портфель гособлигаций Украины до 100 млрд гривен

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 5-12 января увеличился 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. С начала года нерезиденты увеличили портфель на 14,729 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается в сообщении, доля иностранных инвесторов в структуре владельцев украинских внутренних государственных ценных бумаг составляет 9,87%.
«Возвращение нерезидентов к покупке ОВГЗ сигнализирует о возвращении доверия иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Украины, что свою очередь способствует уменьшению процентных ставок заимствований и удлинению сроков до погашения государственных долговых инструментов»,— говорится в сообщении.
Украинские банки остаются крупнейшими держателями ОВГЗ с общей долей 51,14% (518,456 млрд грн). В течение недели количество ОВГЗ в их собственности уменьшилась на 3,574 млрд грн.
Юридические лица увеличили свой портфель на 917 млн грн до 60,637 млрд грн, а в структуре держателей ОВГЗ их доля составляет 5,98%.
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