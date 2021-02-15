Байден запускает новую программу федерального медстрахования

Президент США Джо Байден объявил в понедельник о запуске новой программы федерального медицинского страхования, желающие могут присоединиться к ней в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Здравоохранение — это право, а не привилегия. С сегодняшнего дня по 15 мая мы открываем сайт HealthCare.gov, чтобы все американцы могли записаться на медицинскую страховку», — отметил Байден. Президент вновь обратил внимание на продвигаемый им план стимулирующих экономику мер для преодоления последствий распространения коронавируса в размере $1,9 трлн.
По его словам, соответствующая программа предполагает снижение затрат в сфере здравоохранения и расширение доступа к медицинской помощи. «Это увеличит федеральные субсидии и снизит взносы, чтобы каждый не платил больше 8,5% от своего дохода за широкое страховое покрытие», — говорится в тексте.
Джо Байден во время предвыборной кампании обещал провести реформы для расширения охвата и доступности медицинского обслуживания. Президент поддерживает программу обязательного медицинского страхования для всех граждан США, принятую администрацией Барака Обамы в 2010 году (известна как Obamacare; вступила в силу в 2014 году), и намерен исправить ее некоторые недочеты.
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