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Президент Зеленский не хочет втягиваться во внутренний конфликт США

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Президент Зеленский не хочет втягиваться во внутренний конфликт США
Зеленский профессионально не втягивает страну в американскую предвыборную кампанию

Американские СМИ открыто пишут, что в борьбу за власть Трамп пытается вовлечь Украину. «Надежные источники нам сообщили, что президент имеет иной и более «шкурный» интерес: он пытается заставить Зеленского вмешаться в выборы в президентскую кампанию США в 2020 году, запустив расследование против главного кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп не просто требует от Украины помощь в президентской кампании, он использует американскую военную помощь, в которой страна отчаянно нуждается, для шантажа», - пишет в недавней статье Washington Post.

В предвыборную гонку американцы пытаются вовлечь не только Украину, но и нового президента Зеленского. Последний пока успешно и дипломатично уходит от прямых комментариев и сдержано реагирует на попытки втянуть его офис во внутриамериканское противостояние, не желая принимать сторону какого-то одного кандидата. Политологи уже высказались, что позиции двух главных кандидатов американской кампании-2020 очень сильные, а выборы могут стать одними из самых грязных в истории США. Поэтому Украине важно не просто сохранить лицо, но и максимально обойти американские выборы без политических и экономических потерь. Джо Байден уже заявил, что выборы 2020 – это гораздо больше чем политика.

Зеленский не отдает козыри Трампу, за что уже поплатился угрозой американского лидера заблокировать военную помощь Украине на $250 млн. Тем не менее, такая позиция украинского президента вызвала одобрение и уважение американских сенаторов – причем как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. «Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно», – заявил советник ОП близкий к Зеленскому на условиях анонимности. По его словам, Зеленский исключает использование политического давления на правоохранительные органы Украины для достижения каких-либо целей Белого дома.

Сенаторы США от обеих партий уже призвали Трампа не отказываться от предоставления военной помощи Украине, обратившись с соответствующим письмом в Белый Дом.

Документ подписали республиканец от штата Огайо Роб Портман, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал и республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. Все они входят в Senate Ukraine Caucus (объединение законодателей по интересам Украины).

В начале лета Роб Портман уже встречался с Владимиром Зеленским и неоднократно делился положительными итогами встречи с надеждой на будщее сотрудничество. «Я вернулся из поездки в Украину с надеждой. Надеждой на то, что Украина готова написать новую главу в своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути», – подчеркнул Роб Портман. На прошлой неделе Украину посетили Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые подтвердили готовность помогать и поддерживать Украину. По данным источников, близких к переговорам и встречам, сенаторы и от демократической и от республиканской партий настоятельно советовали не втягиваться Владимиру Зеленскому в американскую предвыборную историю и выдерживать нейтралитет.

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Дональду Трампу неизбежно нужны хорошие отношения с Владимиром Зеленским, испортить их не позволит американский истеблишмент и общество, понимая геополитическую важность Украины. Нынешний период манипуляций украинскому президенту нужно аккуратно переступить ради будущего сотрудничества с США.  

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