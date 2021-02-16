Вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине

Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения.
Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ), заявка на регистрацию подана в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения в понедельник, 15 февраля.
В тот же день ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.
Вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, минимум, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.
Как сообщалось, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в количестве 2,2-3,7 млн доз в первом-втором квартале 2021 года.
Кроме того, Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях компании Serum Institute (Индия).
Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
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