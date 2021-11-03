В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19

В настоящее время в Гданьске (Польша) проводятся испытания на мышах украинской вакцины от коронавируса, сообщает издание Радио «Свобода».

«Украинская вакцина на дрожжах от COVID-19, разработанная учеными Института биологии клеток НАН Украины во Львове, проходит тестирование на мышах в польском институте в Гданьске на иммуногенность. Предстоит исследование еще на трансгенных мышах в Кракове», — сообщает издание.

Отмечается, что в сентябре прошлого года Институт биологии клеток НАН Украины во Львове получил грант около 10 миллионов гривен на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Львовские биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей. Проект, рассчитанный на полтора года, на стадии завершения. Исследования проводятся в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

«Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок „шипа“. Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител», — цитирует СМИ руководителя Института биологии клеток во Львове Андрея Сибирного.

При этом академик добавил, что результат будет известен через две-три недели, после чего испытания проведут на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух вакцин от COVID-19, третью разработку финансирует бизнес. Замминистра уточнил, что фонд финансирует разработки Института биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный. Вторая вакцина, по словам Ляшко, разрабатывается в Институте биохимии им.Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко. Третья вакцина — это разработка Михаила Фаворова и компании «Диапроф-Мед», которую не финансирует государство.