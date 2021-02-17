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Еврокомиссия утвердила еще одни контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины

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Еврокомиссия утвердила еще одни контракт с Moderna на поставку 300 млн доз вакцины

Еврокомиссия утвердила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Я рада объявить, что Еврокомиссия сегодня утвердила второй контракт с компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины», — сказала она.

Как говорится в заявлении ЕК, 150 млн доз должны быть доставлены в 2021 году, остальные 150 млн — при необходимости в 2022 году. «Новый контракт также предусматривает возможность пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнями дохода или перенаправить ее в другие европейские страны», — отмечается в нем.

Урсула фон дер Ляйен также рассказала, что первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества. «К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. 22 млн человек, около 5% населения, уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек — двумя дозами», — сказала она.

Ранее в среду Еврокомиссия объявила, что намерена подписать в течение дня соглашение с немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer на доставку еще 300 млн доз вакцины. При этом в реальности в первом квартале 2020 года Евросоюз получит почти втрое меньше вакцины, чем ожидалось, в связи с нехваткой производственных возможностей у всех поставщиков и в результате проблем логистики. По оценкам Еврокомиссии, с начала января по конец марта 27 стран ЕС получат порядка 106 млн доз вакцины, и лишь во втором квартале Брюссель предполагает вывести поставки на расчетный уровень в 300 млн доз за 3 месяца.

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В этих условиях Еврокомиссия поэтапно отсрочила поставленную перед правительствами государств ЕС задачу по вакцинации 70% взрослого населения сообщества. Если в изначальной версии стратегии вакцинации ЕС это должно было произойти «к лету», то, по последним разъяснениям главы Еврокомиссии, теперь это должно случиться «к концу лета». Причем, как специально уточнила Урсула фон дер Ляйен, не календарного лета, а астрономического — то есть к 21 сентября — дню осеннего равноденствия.

ЕС, Moderna
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Среда, 17 февраля 2021
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