В ЕС разрешили колоть вакцину Moderna с 12 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины Spikevax компании Moderna для вакцинации подростков в возрасте 12–17 лет, говорится в заявлении ведомства.
"Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели",— сообщили в ЕМА.
В заявлении говорится, что в исследовании вакцины Moderna приняли участие 3732 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. У них выработался такой же уровень антител, как и у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Также никто из участников испытаний не заболел COVID-19.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила использовать вакцину Pfizer и BioNTech для детей от 12 лет из категории высокого риска.
В конце июня ВОЗ впервые признала, что вакцины от коронавируса можно использовать для профилактики заболевания у детей и подростков. При этом ранее организация утверждала, что прививать пациентов младше 18 лет не следует, так как нет достаточных данных о безопасном использовании препаратов для этой категории.
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