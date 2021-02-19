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Кулеба хочет новые санкции против России из-за крымских татар

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Кулеба хочет новые санкции против России из-за крымских татар

Недавняя волна репрессий со стороны российских правоохранительных органов против крымских татар в Автономной республике Крым является основанием для введения против России новых санкций, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Еще в прошлом году я призвал Европейский Союз внедрить санкционный механизм как ответ на нарушение прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции. Поэтому в скором времени, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы. Мы вновь обратимся к Европейскому Союзу с просьбой о введении в отношении России санкций», — заявил Кулеба на брифинге в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что репрессии против крымских татар также станут темой обсуждения на Генассамблее ООН. По словам главы МИД, Украина накануне начала подготовку для коммуникаций с Европейским Союзом по этому вопросу.

«Мы готовимся к обсуждению на сессии в Генассамблее ООН вопросов по ситуации на временно оккупированных территориях. Потому очень тщательно происходит подготовка, готовим фактаж и дополнительные аргументы. Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в её попытках оправдать свою агрессию против Украины», — сказал Кулеба.

Как сообщалось, во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пришли с обысками в дома крымских татар.

По имеющейся информации, мужчин задержали и предъявили обвинение по статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Аналогичные обвинения предъявлены органами оккупационной администрации в так называемых делах «Хизб ут-Тахрир» (мусульманская религиозная организация).

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23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которого будет представлен доклад о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Россия, Крым, санкции, крымские татары, Дмитрий Кулеба
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