У Зеленского обещают членство Украины в ЕС «до конца текущего десятилетия»

Вопрос членства Украины в Европейском Союзе должен решиться до конца текущего десятилетия. Об этом в Офисе президента сообщили по итогам совещания под председательством Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлениям внешней политики, которое состоялось в четверг, 18 февраля.

«Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим — это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Отмечается, что на совещании речь также шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.

«Среди целей — евроинтеграция и достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом», — отметили в ОП.

Напомним, в январе президенты Совета Европы и Еврокомиссии — Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен — анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в 2021 году.