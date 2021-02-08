Зеленский готов «личным примером» показать безопасность вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский готов «личным примером» продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Об этом глава государства сказал на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы в Киеве».

«Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасная, она нужна», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что вакцинация стартует уже в этом месяце. Первыми вакцину получат медики, военные, нацгвардейцы.

По его словам, сейчас в Украине приоритетом в борьбе с коронавирусом сейчас является именно вакцинация. Президент напомнил, что уже разработано ее дорожную карту для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине для всех жителей Украины.

«Ее главной задачей является охват как минимум половины населения Украины в течение 2021 и начале 2022 года», — заявил президент.

Напомним, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от срока поставки препарата против COVID-19.

При этом глава Минздрава подтвердил, что первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech уже выделенные Украине в рамках инициативы COVAX и поступят в течение двух недель.

В Соответствии с Национальным планом вакцинации, в феврале прививки получат 367 тысяч украинцев — медики COVID-стационаров, работники лабораторных центров, бригады экстренной медицинской помощи и военнослужащие ООС.