Войти
Зеленский заявил, что украинцы уже берут ипотеку под 10%
резонанс
Зеленский заявил, что украинцы уже берут ипотеку под 10%
Затонувший танкер «Делфи» поднимут за частные деньги
решение
Затонувший танкер «Делфи» поднимут за частные деньги

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Зеленский заявил, что украинцы уже берут ипотеку под 10%

348
Зеленский заявил, что украинцы уже берут ипотеку под 10%

Граждане Украины должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты — хотя бы под 10% годовых, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, просто неподъемны для многих украинских семей, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы государства, Зеленский отметил, что одна из основных задач нынешней власти — чтобы ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше.

«Мы боролись в течение года. На это работали и правительство, и Офис (президента — Ред.), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь — сейчас ипотека снижена. В некоторых банках ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% — мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья», — сказал он.

Он отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под «страшные проценты» — 22-25%. По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

«Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности — технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное — уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%», — отметил глава государства и добавил, что это только начало.

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Кузнецовой, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Проект по доступному ипотечному кредитованию президент объявил в качестве приоритетного в начале года, и сейчас это только первые шаги. В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля.

Читайте также: Глава ОАСК Павел Вовк потребовал у прокуратуры определиться – она на стороне закона или на стороне «иностранной агентуры»

«В нынешних условиях для банков доступная ипотека становится абсолютно коммерческим продуктом, в котором они заинтересованы. Растет и спрос, и количество заявок на него. Каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например, общую сумму, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки. Единственное стандартное условие — заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит. Продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, которые снижают риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно уменьшают их стоимость для заемщиков», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский, ипотека
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016