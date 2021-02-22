В Конго убили посла Италии

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате вооружённого нападения неизвестных, сообщает в понедельник итальянское телевидение.
Инцидент произошёл в конголезском городе Гома: вооружённые люди напали на колонну автомобилей ООН. В одном из них был посол. Помимо дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.
На помощь находившимся в колонне пришли подразделение правительственных сил ДР Конго и сотрудники службы безопасности расположенного вблизи заповедника Вирунга. По данным портала, получивший тяжелые ранения итальянский посол был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где умер. Он возглавлял посольство Италии в ДРК с октября 2019 года.
В свою очередь Agence France-Presse передает со ссылкой на дипломатические круги в конголезской столице Киншасе, что итальянский посол «умер сразу от полученных ран». Вместе с ним были убиты еще два человека, их имена не раскрываются.
Итальянские СМИ отмечают, что причину нападения пока установить не удалось. По их мнению, возможно, речь шла о попытке похищения, пошедшей не по плану.
В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла и выразили «глубокую скорбь».
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