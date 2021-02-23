В Украине зарегистрировали вакцину Covishield против COVID-19

В Украине в понедельник зарегистрирована вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник сообщил, что вакцина прибудет в Украину в первой половине дня во вторник.
Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.
Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.
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