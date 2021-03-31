В Украине могут еще больше увеличить интервал между прививками вакциной AstraZeneca

Интервал между прививками при вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca могут увеличить еще больше. Поскольку первая прививка тоже работает, интервал может составить больше, чем 90 дней.
Об этом РБК-Украина рассказал врач-иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.
По его словам, на сегодня есть подтверждение того, что Украина получит вакцину от AstraZeneca из Южной Кореи в рамках механизма COVAX. И если вторая партия Covishield не поступит из Индии до конца мая, то вторую дозу будут вводить именно южнокорейской вакциной, которая будет уже в апреле.
«Но даже если пройдет 12 недель после прививки первой дозой, это не значит, что необходимо срочно ввести вторую. Скорее всего, через месяц-два мы получим данные, что нужен интервал не 90 дней, а даже больше. Первая доза также работает. И с точки зрения эпидэффективности нам нужно максимально охватить население первой дозой с отсрочкой второй. Но это касается только вакцины от AstraZeneca/Covishield», — добавил Лапий.
Напомним, в середине марта в Украине интервал между дозами вакциной AstraZeneca увеличили до 90 дней, хотя изначально планировалось, что вторая доза будет вводиться через 28 дней после первой.
Отметим, в ближайшее время может стартовать вакцинация китайским препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech) и к нему вышеуказанные интервалы не относятся.
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