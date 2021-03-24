В Украине уже вторая смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области скончался вскоре после вакцинации от COVID-19 препаратом Covishield/AstraZeneca, предварительная причина смерти — инсульт, сообщила в среду пресс-служба Минздрава.
«Двадцать четвертого марта в 7:10 в городской клинической больнице № 3 города Черновцы была зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Пятнадцатого марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca», — говорится в сообщении на сайте Минздрава.
Отмечается, что вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада. Уже вечером 16 марта мужчину доставили в городскую клиническую больницу № 3 с инсультом.
Сообщается, что у мужчины не было противопоказаний к вакцинации. Перед прививкой мужчина чувствовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался.
«В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
Напомним, что командование медицинских сил ВС Украины во вторник сообщило о смерти военнослужащей в Одесской области, которая за два дня до этого привилась от COVID-19. По данным Минздрава, у нее не было противопоказаний к вакцинации. В среду днем Минздрав назвал официальную причину смерти женщины — острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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