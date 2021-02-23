«Врачи без границ» обвинили ЕС в лишении других стран вакцин от COVID-19

Действия Евросоюза, зарезервировавшего миллиарды доз вакцины от коронавируса для своего населения, препятствуют равноправному доступу к вакцинации в мире. Такое мнение высказала в распространенном во вторник в Женеве заявлении гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF).
«ЕС зарезервировал миллиарды доз вакцины для себя, перекрывая глобальный справедливый доступ», — отметила MSF. Она напомнила, что на начальном этапе пандемии «лидеры Евросоюза наметили смелые цели, которые вселили надежду на глобальный ответ» в борьбе с распространением COVID-19. В частности, речь шла о том, чтобы рассматривать вакцины от коронавируса как «универсальное совместное благо», звучали призывы к их широкому производству в мире. «К сожалению, действия ЕС вступили в противоречие с этими амбициозными задачами и порой затрудняли другим странам контроль за пандемией», — констатировали в MSF.
Гуманитарная организация в этой связи призвала Евросоюз облегчить «передачу технологий в области здравоохранения и вакцин фармацевтическими компаниями Европы производителям в странах с низкими и средними доходами». Она ожидает от предстоящей 25-26 февраля встречи лидеров 27 стран ЕС «срочных действий по продвижению большего глобального доступа к вакцинам». «Стратегия ЕС по производству вакцин в Европе в настоящее время не может покрыть потребности ЕС, не говоря уже о мировом спросе», — заявил международный президент MSF Кристос Кристу. По его словам, на Евросоюзе лежит «политическая ответственность обеспечить и позволить любой стране свободно производить основные средства, особенно вакцины, для контроля над этой беспрецедентной пандемией».
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 111,8 млн человек, свыше 2,4 млн умерли.
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