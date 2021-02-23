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Экс-генпрокурор Рябошапка получил награду Госдепа США за борьбу с коррупцией

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Экс-генпрокурор Рябошапка получил награду Госдепа США за борьбу с коррупцией

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, отправленный в отставку из-за отсутствия результатов в борьбе с коррупцией, получил учрежденную Госдепартаментом международную награду за успешную борьбу с ней. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным институтам, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы. Администрация Байдена признает, что в борьбе с этими проблемами мы добьемся успеха только совместными усилиями с преданными делу партнерами, включая смелых людей, которые возглавляют антикоррупционные усилия, и страны, работающие над выполнением своих обязательств в соответствии с международными антикоррупционными стандартами», — отметил дипломат.

В связи с этим Блинкен объявил об учреждении новой международной награды за борьбу с коррупцией. Ее лауреатами, помимо Рябошапки, стали еще 11 человек. «Они вдохновляют нас и многих своих коллег, преследующих эти идеалы по всему миру», — добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США совместно со своими иностранными партнерами «только за последние два года взыскали и вернули украденные государственные активы на сумму более $1 млрд».

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки связана с отсутствием результатов работы по искоренению коррупции. 5 марта Верховная Рада выразила ему недоверие. На его пост была назначена Ирина Венедиктова.

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Как заявил Рябошапка в июне прошлого года, прокуратура Украины провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны Хантера Байдена в рамках дела о коррупции, связанного с компанией Burisma, членом правления которой являлся сын нынешнего американского лидера. По словам экс-генпрокурора, были проверены «тысячи старых материалов дел» по Burisma и «аудит завершен». Рябошапка заверил, что при этом на него не оказывалось давления.

Госдепартамент США, Руслан Рябошапка
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Вторник, 23 февраля 2021
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