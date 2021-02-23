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Украина по-прежнему поддерживает идею размещения миротворцев ООН на границе

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Украина по-прежнему поддерживает идею размещения миротворцев ООН на границе

Украина по-прежнему рассматривает размещение миротворцев ООН в качестве одного из вариантов обеспечения режима безопасности участка границы с Россией, которая не находится под контролем страны. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на пленарной встрече Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы полностью убеждены, что безопасность остается ключевым элементом деэскалации, — сказал он. — Пока участок границы в 400 км границы остается открытым, ситуация будет напряженной и хрупкой. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен. Миротворцы ООН, как один из вариантов, могут играть важную роль в наблюдении за ней».

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Кислица также раскритиковал Россию, в том числе в связи с нарушением прав человека в Крыму и поддержкой боевиков ДНР и ЛНР. Он также предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН в вопросах, где речь идет об Украине, поскольку РФ является стороной конфликта.

«Необходимо постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороны конфликта. Пока Россия отвергает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией», — отметил посол.

По его словам, постоянные утверждения российских должностных лиц о так называемой посреднической роли в донбасском мирном процессе — возмутительны.

«Россия не была и не может быть посредником в конфликте, который она разожгла, в котором она участвует с первого дня агрессии», — добавил Кислица.

Донбасс, миротворцы
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Вторник, 23 февраля 2021
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