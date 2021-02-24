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Сегодня в Украине стартует вакцинация против COVID-19

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Сегодня в Украине стартует вакцинация против COVID-19

Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

«Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача — провести первый этап вакцинации в сжатые сроки», — сказал он.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.

«Ожидаем поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX — более 100 тыс. доз, компании Sinovac — около 2 млн доз, компании AstraZeneca — 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax — 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируем в ближайшем времени заключить контракт», — добавил Степанов.

Он подчеркнул, что этого объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.

«Кроме того, мы собираемся еще контрактовать, и уже имеем соответствующие договоренности», — сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в рамках визита в Индию посетил одного из ведущих мировых производителей Bharat Biotech, разработавшего вакцину от COVID-19.

«Вакцина прошла три этапа клинисследований, в последнем приняло участие более 25 тыс. добровольцев. На протяжении 10 дней ожидаются финальные результаты третьей стадии клинисследований. Предварительно выводы ученых оптимистические — вакцина действенная и безопасная», — сказал он.

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«В ходе переговоров с компанией мы достигли согласия на обоюдную готовность производителя и Украины участвовать в клинисследованиях новой разработки — вакцины в форме назального спрея или капель. Они начинают первую стадию испытаний, а вторую или третью можно частично провести в Украине. Клинисследования планируется завершить до сентября-октября. Проведение таких исследований в Украине даст нам приоритетный доступ к вакцине в случае ее эффективности», — добавил Степанов.

вакцинация, коронавирус
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