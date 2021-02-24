В Израиле полный курс вакцинации от коронавируса прошла половина взрослого населения

Медики в Израиле вакцинировали двумя дозами прививки от COVID-19 более 48% взрослого населения старше 16 лет, сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.
По его данным, первую дозу вакцины получили свыше 4,5 млн человек, а вторую — более 3,1 млн человек.
За последние сутки в стране выявили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. В настоящий момент в Израиле болеют коронавирусом свыше 42 тыс. человек. Всего с начала пандемии выявили около 761 тыс. случаев заражения COVID-19. Скончались свыше 5,6 тыс. человек.
Накануне кабинет министров Израиля одобрил введение комендантского часа на период праздника Пурим, который израильтяне традиционно отмечают карнавальными шествиями и масштабными вечеринками несколько дней подряд. В этом году он приходится на 25 февраля. Комендантский час будет действовать с 20:30 до 5:00 утра по местному времени в четверг, пятницу и субботу. Он призван не допустить массовые гуляния в стране, которые грозят привести к росту распространения COVID-19 в Израиле, как полагают израильские власти.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны «не хотят повторения прошлого Пурима», и что коронавирус в Израиле распространяется, несмотря на то, что вакцинация идет полным ходом. В прошлом году многие израильтяне проигнорировали призывы не отмечать праздник широко и избегать встреч с родственниками и друзьями, и это привело к резкому скачку числа заражений, отмечает Times of Israel.
В стране сейчас действуют относительно мягкие ограничения по сравнению с теми, которые вводились осенью 2020 года во время так называемой второй волны коронавируса. Так, сейчас израильтянам можно собираться на открытом воздухе группами до 20 человек, в помещении — до 10 человек.
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